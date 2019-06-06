«Telegram продолжит зависать»: Жаров раскрыл планы Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки Telegram. По его словам, сейчас в России используется всего один механизм борьбы с запрещенными веб-ресурсами. Но бороться с мессенджером сложно, поскольку он использует разные способы обхода блокировок, отметил Жаров.





«Обещаю, что Telegram продолжит зависать», – заявил руководитель Роскомнадзора РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Сейчас можно на ситуацию с блокировкой Telegram посмотреть ретроспективно. Когда суд принял решение о блокировке мессенджера, и это было связано с неисполнением требований ФСБ о предоставлении ключей шифрования, и сейчас имеется всего один механизм борьбы с запрещенной информацией и с запрещенными ресурсами – это блокировка по IP-протоколу», – рассказал Жаров.





Заблокировать Telegram сложно, отметил чиновник. IP-протоколы мессенджера привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, но используются прокси-серверы и другие протоколы обхода, пояснил Жаров. Поэтому блокировка по IP-протоколу неэффективна, отметил он. «Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса – оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», – заверил Жаров.





Между тем создатель Telegram Павел Дуров признался, что решил голодать в течении неопределенного периода времени. По словам Дурова, он не ест уже шесть дней. «В этом месяце я решил попробовать кое-что более радикальное — отказаться от еды совсем. Уже шесть дней я питаюсь только водой и чувствую себя отлично. Так как отказ от пищи очищает сознание, я уже многое сделал по части продакт-менеджмента», – написал программист в своем Telegram-канале.





Дуров добавил, что голодовка помогает ему «придумать новые отличные идеи для Telegram, которые будут полезны для миллионов пользователей мессенджера». По словам программиста, задача сделать жизнь пользователей приятной и удобной — «была и будет моим приоритетом номер один».





Спор между ФСБ и компанией Павла Дурова начался в 2017 году. ФСБ России требовала от Telegram LLC ключи для расшифровки личных сообщений пользователей мессенджера. Компания отказалась их предоставить и подала в суд. Основным аргументом стало то, что передача ключей нарушает тайну переписки, обеспеченную Конституцией РФ. В итоге мессенджер был заблокирован на территории РФ.