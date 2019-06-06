Захарова рассказала о «светлом будущем» взаимоотношений Москвы и Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у отношений России и Великобритании светлое будущее. Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, напротив, считает, что о потеплении в отношениях между Москвой и Лондоном говорить пока не приходится. Он отметил, что последние три британских премьера максимально ухудшили отношения между странами, и при новом премьере они вряд ли улучшатся.





«Давайте говорить о будущем. Я думаю, что отношения России и Великобритании в различных сферах ждет светлое будущее», — заявила в кулуарах Петербургского международного экономического форума Мария Захарова.





Джабаров видит будущее отношений между странами в противоположном ключе, более негативном: «Я думаю, что ждать [от нового британского премьера] особо нечего, потому что последние три британских премьера, по-моему, сделали все, чтобы отношения между нашими странами ухудшились до предела», — заявил сенатор во время круглого стола, прошедшего в Москве, отметив, что он не верит в улучшение отношений между странами.





В конце мая нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Сейчас на должность главы британского кабинета министров претендуют около 10 кандидатов, включая экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.





С марта 2018 года продолжается ухудшение отношений между Россией и Великобританией из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. В отравлении британцы обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются в связях с российской разведкой. По версии британской стороны, Сергей Скрипаль был отравлен веществом «Новичок».





Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании.