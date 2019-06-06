«Импотенция в творчестве»: православные активисты оценили «библейский» клип «Ленинграда»

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин раскритиковал клип группы «Ленинград» на песню i_$uss, в котором прослеживаются отсылки к библейским сюжетам. Кормухин в разговоре с Daily Storm назвал лидера коллектива Сергея Шнурова бездарным маразматиком, а данный клип — некрологом творчества певца.





«Данным клипом господин Шнур расписался в собственной бездарности. Это своего рода некролог для его творчества», — заявил Кормухин корреспонденту Daily Storm. Кормухин отметил, что в начале своего творческого пути Шнуров выпускал достаточно актуальные для российского общества песни, социальную сатиру, в частности, высмеивал общество потребления, стремящееся за американской мечтой, зарабатыванием денег.





«Сейчас Шнур превратился в автомат по зарабатыванию денег. Чтобы побольше лайков и репостов было у его клипа, он уже не знает, какую еще провокацию придумать. Что он рекламирует, то он из себя сейчас и представляет. Импотенция в творчестве господина Шнура после этого клипа налицо», — подчеркнул Кормухин.





Православный активист заявил, что его движение не планирует обращаться в суд из-за этого клипа или каким-либо еще образом реагировать на данную ситуацию. «Как можно реагировать на больного человека, у которого уже начался старческий маразм? Нам жалко господина Шнура — стареющего маразматика», — резюмировал Кормухин.





Священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с Daily Storm призвал верующих обращаться с жалобами на данное видео и добиваться возбуждения административного дела и штрафа для «Ленинграда» за публичное осквернение мировоззренческой символики.





«Молчать не надо, надо использовать этот повод для серьезного разговора и для того, чтобы убедить людей отстаивать свои святыни. Очевидно, что апелляция в клипе идет именно к образу Христа, есть пародия на богослужебный речитатив, есть пародия на евхаристию. Это видео является административным правонарушением, нужно добиваться его остановки», — считает Чаплин.





«Не нужно превращаться в аморфную массу, по душам и святыням которой можно спокойно топать грязными ногами. Православная общественность должна наконец проснуться и действовать. Чем больше людей будут по этому поводу обращаться в правоохранительные органы, тем лучше», — подчеркнул протоиерей.





Упомянутый ролик «Ленинграда» был выложен на официальном Youtube-канале группы 4 июня. По сюжету видео его героиня, находящаяся в состоянии наркотического опьянения, отправляется в ночной клуб и видит там человека, похожего на Иисуса Христа. На момент написания заметки клип набрал свыше трех миллионов просмотров.