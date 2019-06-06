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Министр труда назвал два региона РФ с самым бедным населением
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Министр труда назвал два региона РФ с самым бедным населением

К таким районам Максим Топилин отнес Тыву и Ингушетию

Самое большое количество бедных россиян проживают в республиках Тыва и Ингушетия. Об этом заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. Чиновник также сообщил об увеличении материнского капитала в 2020 году почти до полумиллиона рублей. Кроме того, он предложил ввести в стране пособие для детей до 18 лет.


«Достаточное высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах как Ингушетия, Тыва. Это два самых непростых региона, к сожалению», – заявил министр ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).


Кроме того, Топилин подтвердил, что с 2020 году будет возобновлена индексация материнского капитала. Его размер составит около 470 тысяч рублей. «С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем», – сообщил министр.


Индексацию выплат маткапитала приостановили в декабре 2016 году. Такое решение принял президент России Владимир Путин, с тех пор выплачивается по 453 тысячи рублей. О возобновлении индексации с начала 2020 года летом 2017-го говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.


Глава Минтруда также прокомментировал предложение комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства о введении специальной субсидии для отцов – «отцовского капитала» для семей, где родился третий ребенок. Размер пособия предлагается сделать сопоставимым с материнским капиталом (сейчас это 453 тысячи рублей). Топилин выразил недоумение в связи с такой идеей. «Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей», – признался чиновник. 


В ходе ПМЭФ Топилин также предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из уровня доходов семей. «Еще один очень важный момент: мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое. Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», – отметил министр.


В марте 2019 года Топилин в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России, которое ведет его ведомство. По словам министра, в стране увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, идет работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей, а также подготовлен законопроект о выплатах на первого ребенка до достижения им 1,5 года малоимущим семьям.


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