Суд в Москве арестовал подозреваемого в расстреле бизнесмена в 2009 году

Пресненский суд Москвы 6 июня заключил под стражу Жабраила Костоева, подозреваемого в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Костоев пробудет под арестом до 28 июня. Еще одному фигуранту дела – Али Белхороеву – задержание продлено на 72 часа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.





Суд рассмотрел 6 июня два ходатайства следствия. В отношении Костоева оно было удовлетворено, защите Белхороева дали 72 часа для подготовки к повторному заседанию. Следователь в ходе заседания заявил, что организатор преступления также задержан, но не назвал его имени.





Белхороев и Костоев были задержаны 4 июня в Москве. Им инкриминируют убийство, покушение на убийство и незаконной оборот оружия. Оба категорически отрицают свою причастность к преступлениям.





Калмановича убили 2 ноября 2009 года в центре Москвы. Его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, когда машина остановилась на светофоре в Новодевичьем проезде. В предпринимателя попало почти 20 пуль, он скончался на месте от полученных повреждений. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров. Однако мужчина потерял управление и врезался в столб. Следствие считает его убийство заказным.