Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Ранее на вопрос одного из пользователей Instagram о том, не смущает ли ее факт, что в некоторых мусульманских странах гомосексуализм карается смертью, девушка ответила: «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам [запретные действия в шариате]».





Она также вступила в дискуссию с подписчиками, отмечающими, что гомосексуализм встречается и среди животных. «С точки зрения любой религии, гомосексуализм абсолютно неприемлем. С точки зрения природы — это совершенно противоестественно. С моей личной точки зрения — главное данную практику не пропагандировать», – подчеркнула она.





Ранее в июне Пескова написала о том, что она очень интересуется исламом. Она призналась, что в этом году держала пост три последние дня в Рамадан, а также поздравила мусульман с окончанием этого священного месяца и праздником Ураза-байрам.





По данным ООН, гомосексуализм уголовным преступлением более чем в 70 странах мира. В некоторых государствах, в которых введены законы на основе шариата, за однополые интимные контакты предусмотрена смертная казнь. Наивысшая мера наказания практикуется, в частности, в Иране, Йемене, Саудовской Аравии и ряде других стран.