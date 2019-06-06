Генконсульство РФ в Марселе назвало «инсинуацией» сообщения СМИ о «российском шпионе»

Генконсульство РФ в Марселе отреагировало на статью французской газеты Le Mondе о раскрытом «российском шпионе», якобы занимавшем дипломатические посты во Франции. По информации издания, некий Сергей Желтиков работал в этом диппредставительстве в 2016 году и помогал российским хакерам организовать кибератаку на базу Всемирного антидопингового агентства (WADA).





«Это грязная инсинуация, мы не комментируем», – сказали РИА Новости в российском представительстве. Ранее Le Mondе со ссылкой на свои источники написала, что Желтиков в сентябре 2016 года якобы занимал пост вице-консула в российском генконсульстве в Марселе, но официально не был зарегистрирован среди сотрудников дипмиссии. При этом на самом деле Желтиков работал на Главное управление Генерального штаба ВС России (также известное как ГРУ), утверждает издание.





По данным французской контрразведки (DGSI), которая следила за россиянином, он в сентябре 2016 года встретился в швейцарской Лозанне с гражданами РФ Евгением Серебряковым и Алексеем Моренецем. Все трое поселились в отеле в Лозанне, где проживали участники конференции WADA, на которой обсуждался первый отчет канадского профессора Ричарда Макларена (доклад, посвященный злоупотреблениям с допингом в российском олимпийском спорте). Злоумышленники организовали кибератаку на базу WADA, воспользовавшись Wi-Fi в гостинице.





Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года, вскоре после завершения задачи по взлому веб-ресурса WADA в Швейцарии, утверждает Le Monde. По информации газеты, в 2018 году личность Желтикова раскрыли швейцарские спецслужбы, но публично озвучивать эту информацию не стали.





В сентябре 2016 года группа хакеров объявила о взломе компьютерных систем Всемирного антидопингового агентства. Участники группы выложили в сеть несколько документов, в том числе свидетельства о приеме запрещенных препаратов американскими спортсменами во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Представители WADA признали факт нападения и заявили, что за взломом стояли хакеры из России.





Осенью 2018 года министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявляла, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов 13 апреля того же года якобы предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии чиновницы, к атаке были причастны четверо россиян, в том числе Алексей Моренец и Евгений Серебряков. Как утверждала министр, подозреваемые являются сотрудниками ГРУ.