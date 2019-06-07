RT: Симоньян госпитализировали после конфликта с Любовью Соболь

Симоньян предположила, что подобные действия со стороны Соболь — часть предвыборной кампании для выборов в Мосгордуму, которые пройдут в начале осени. «Эховцы говорят, [Соболь] полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — отметила главред RT.





Сама Соболь также прокомментировала происшествие в Twitter: «Беременность Симоньян прийти в эфир радиостанции не мешает, а прокомментировать резонансное расследование ФБК о [мэре Москвы Сергее Собянине], увы, помешала?».





Соболь ссылалась на расследование ФБК относительно порядка выдачи льготных квартир в столице России. По данным фонда, который возглавляет политик Алексей Навальный, жилье в Москве в обход очереди доставалось подчиненным градоначальника Собянина.