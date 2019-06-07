RT: Симоньян госпитализировали после конфликта с Любовью Соболь

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян была госпитализирована после встречи с кандидатом в Мосгордуму, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь. Женщины встретились в редакции радиостанции «Эхо Москвы», где Симоньян должна была выступить в программе «Все сложно». Соболь настойчиво спрашивала у главреда RT, что та думает о последнем расследовании ФБК, но не получила ответа. В связи с этим эфир передачи был сорван, Симоньян пришлось отправиться в больницу — по ее словам, ей нельзя нервничать из-за беременности.
«Не знаю [насколько все серьезно], врачи сказали, что надо оставаться в больнице. Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?» — приводит «Интерфакс» слова Симоньян после инцидента.
Симоньян предположила, что подобные действия со стороны Соболь — часть предвыборной кампании для выборов в Мосгордуму, которые пройдут в начале осени. «Эховцы говорят, [Соболь] полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — отметила главред RT.
Сама Соболь также прокомментировала происшествие в Twitter: «Беременность Симоньян прийти в эфир радиостанции не мешает, а прокомментировать резонансное расследование ФБК о [мэре Москвы Сергее Собянине], увы, помешала?».
Соболь ссылалась на расследование ФБК относительно порядка выдачи льготных квартир в столице России. По данным фонда, который возглавляет политик Алексей Навальный, жилье в Москве в обход очереди доставалось подчиненным градоначальника Собянина.