«Осудили за алименты»: Генконсульство РФ раскритиковало приговор россиянке в США

«Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — говорится в заявлении ведомства.





В генконсульстве подчеркнули, что задействуют все возможные средства, чтобы поддержать Богдану и оспорить приговор. По мнению представителей дипмиссии, решение суда является очередным нарушением прав граждан России со стороны США.





Вечером 6 июля в городе Вичита (штат Канзас) американский суд приговорил гражданку РФ Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения. Следствие полагает, что женщина похитила троих детей, вывезя их в Россию (одним из детей она на момент переезда была беременна), после чего вымогала средства со своего бывшего супруга Брайана Мобли. Основанием для такого вывода стал тот факт, что Осипова не согласовала переезд с Мобли в ходе бракоразводного процесса, после чего попросила у него поддерживать материально их совместных детей.





Мобли требовал, чтобы Осипову осудили на максимально возможный срок — семь лет и три месяца. По его словам, подобное длительное заключение «даст ему шанс вернуть детей».





Сама россиянка на суде заявила, что пожалела о своем американском гражданстве. Она заявила о готовности отказаться от него, вернуться в Россию и жить со своими детьми. Суд расценил это заявление как демонстрацию нежелания вернуть детей в США.





Осипова имеет двойное гражданство — России и США. В 2014 году, когда она вернулась в Россию из США, ее дочь в возрасте одного года объявили в розыск, отмечая, что ребенок может находиться с матерью. В России Осипова обратилась в суд с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд вынес решение оставить детей россиянке и определить их место жительства в России.





Богдана Осипова несколько раз просила бывшего мужа прислать ей деньги, однако не называла свой адрес и не давала увидеться с детьми, писали в издании РБК. В 2017 году она вернулась в США, где ее задержали и обвинили в похищении детей. По решению американского суда, две малолетние дочери, у которых двойное гражданство — России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом.