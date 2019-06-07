США закрыли программу обучения турецких пилотов F-35 из-за покупки Анкарой С-400

США прекратили принимать турецких пилотов и механиков, которым необходимо научиться обращению с американскими истребителями пятого поколения F-35, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в Вашингтоне. По их словам, такое решение является закономерным последствием всех предупреждений, ранее вынесенных Анкаре — США неоднократно заявляли, что при заключении Турцией сделки о поставке вооружений из России, американская сторона прекратит поддерживать турецких военных.





По данным собеседников агентства, формально об этом решении о приостановке программы обучения пока не заявлялось, но принимать очередные группы турецких военных на американских базах уже не будут. Таким образом, обучение закончат только те гости из Турции, которые уже начали проходить программу обращения с F-35. Сейчас в США на авиабазе Люк в штате Аризона обучаются четыре турецких пилота и 20 механиков.





Это решение еще может быть отменено в ближайшем будущем, заявил один из источников, но только если Турция пойдет на попятную и откажется от сделки с Россией. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ни в коем случае не нарушит договоренностей с РФ о покупке Анкарой ПЗРК С-400.





В конце мая Госдеп выдвинул Турции ультиматум: Турция должна отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и приобрести вместо них американские системы Patriot, иначе Вашингтон наложит на Анкару штрафные санкции и откажется поставлять стране F-35 американского производства, сообщал телеканал CNBC со ссылкой на источники в американском дипведомстве. В Госдепе подчеркнули, что страны — участницы НАТО должны иметь совместимое с другими государствами альянса вооружение.





В конце 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Сначала Анкара пыталась купить американские системы Patriot, однако получила отказ в Вашингтоне, а после этого и в Пекине, где производятся схожие системы. Договоренность с Москвой резко осудили в США — из-за сделки Соединенные Штаты угрожали отменить поставки Турции истребителей пятого поколения F-35, когда контракт уже был заключен. Позднее Вашингтон предложил турецкой стороне все же приобрести Patriot, но Анкара решила не нарушать заключенную с Москвой сделку.





В ноябре 2018 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских С-400 является «решенным делом», сделка не может быть отменена. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, установка купленных комплексов начнется в октябре 2019 года, турецкие военные отбирают персонал, который будет ими управлять, — его нужно направить на обучение в Россию.