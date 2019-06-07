Трамп назвал причину российско-американского дипломатического кризиса

Отношения России и США переживают кризис прежде всего из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который почти два года искал доказательства вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года, считает глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, поскольку расследование завершилось, то и диалог между странами может начать налаживаться.





«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм» (расследованием Мюллера). У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — заявил Трамп в интервью Fox News.





По словам президента США, спецпрокурор Мюллер «выставил себя дураком», потому что чиновнику пришлось исправить свое заявление по итогам расследования. Изначально Мюллер заявил, что к президенту нет обвинений в связи с Кремлем, так как нельзя обвинить президента, все еще занимающего пост главы государства. Позднее спецпрокурор пояснил, что эти два высказывания не связаны — в адрес Трампа не высказываются обвинения, поскольку их нет, а не потому что это было бы противозаконно.





Американский лидер также заявил, что считает спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси «нервной развалиной, которая не может смириться с результатами разрушительного [для демократов] отчета Мюллера». Так он прокомментировал слова Пелоси о том, что Трампа необходимо посадить в тюрьму и расследовать всю его деятельность после окончания его президентского срока.





После выборов в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии США. Ряд американских политиков заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. В связи с этим Мюллера назначили спецпрокурором и поручили ему провести соответствующее расследование.





Мюллер начал заниматься этим делом в мае 2017 года. Параллельно расследование вели комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».





На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная предполагаемому вмешательству России в выборы. Уильям Барр заявил, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, посвященные деятельности американских демократов. Чиновник отметил, что предвыборный штаб Трампа не принимал участия в этой сделке, и подтвердил, что сговора президента США с Россией не было.