«Коммерсантъ»: Десятки российских пилотов лишились дипломов и работы

Десятки российских пилотов, обучавшихся в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), лишились свидетельств пилотов, полученных в вузе, и остались без работы. Об этом пишет «Коммерсантъ». После крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье прокуратура выяснила, что университет не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) программы подготовки.





Генпрокуратура выяснила, что второму пилоту разбившегося Ан-148 Сергею Гамбаряну в 2017 году Росавиация выдала свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. После этого стало известно, что у университета нет свидетельства авиационного учебного центра и утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта программы подготовки. Прокуратура передала Росавиации материалы в отношении еще 64 пилотов, окончивших учебное заведение, пишет издание.





По результатам прокурорской проверки Росавиация начала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Летчики в связи с действиями агентства воздушного транспорта обратились в суды по всей стране, но их иски отклонили.





Сейчас Центральный районный суд Челябинска рассматривает иски прокуратуры к ЮУрГУ о признании незаконной деятельности вуза по обучению на пилотов, а также о признании недействительными дипломов по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот», сообщает издание. По информации «Коммерсанта», по этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ. Университет перестал заниматься обучением пилотов с 2017 года.





В сентябре прошлого года Daily Storm писал , что в случае признания программ обучения пилотов в Южно-Уральском госуниверситете незаконными летных прав могут лишить 60 выпускников вуза, которые учились по программе среднего образования.





29 мая 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка рассказал, что в 2017 году по результатам принятых ведомством мер были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств. Он также сообщил, что ведомство выявило более 400 гражданских воздушных судов, в конструкцию которых вносились изменения без сертификации РФ.





Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля 2018 года. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Daily Storm выяснил, что «Саратовские авиалинии» получили шесть Ан-148 в сублизинг от авиакомпании «Россия» и в докладах эксплуатанта отмечались частые поломки различных систем самолетов.