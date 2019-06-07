Российские военные получат генетический паспорт

Российские ученые совместно с военными медиками занимаются разработкой генетического паспорта для военнослужащих, заявил глава РАН Александр Сергеев. По его словам, такой документ позволит направлять солдат согласно их генетическим предрасположенностям — одним гены должны помочь на флоте, а другим — в десанте или в экипаже танка. Кроме того, ученые полагают, что эти данные позволят Российской армии лучше адаптироваться к условиям меняющейся парадигмы войны. Сергеев также отметил, что другие команды ученых занимаются вопросами регенерации и воссоздания органов, что также связано с изучением генов и личных свойств каждого человека.





«Проект далекоидущий, научный, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям, то есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно», — рассказал Сергеев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).





Разработка проекта идет в технополисе «Эра», отметил глава РАН. По его словам, генетический паспорт позволит военным понимать, куда лучше направить того или иного военнослужащего: «Речь идет о том, чтобы на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, к примеру, к службе на флоте, кто, может быть, более готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом. Проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, которые как раз связаны с военной профессией». Сергеев подчеркнул, что в дальнейшем разработка может использоваться и в гражданской среде.





Академик также отметил, что в «Эре» продвигаются несколько разных прогрессивных направлений медицины. «Обсуждали с одной из научных групп вопросы регенеративной медицины. Казалось бы, тематика не очень новая, но посмотрите, сейчас же фантастический прогресс в этом направлении. Изготавливаются целые органы», — привел пример он. По его словам, военные по понятным причинам интересуются такими технологиями, поскольку восстановление утерянных органов или лечение тяжелых ранений для них приоритетно. «Очень интересно, что в Военно-медицинской академии и в технополисе «Эра» регенеративная медицина для военных с печатью органов на клеточном уровне активно развивается», — заявил Сергеев.





Академик отметил, что подобные движения в военной науке призваны подготовить российских военных к меняющимся условиям войны. «Ведь раньше стресс у солдата связан был, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе «Эра» есть планы работы по этому направлению», — заключил он позднее в беседе с РИА Новости.





Технополис «Эра» — проект Минобороны по созданию в Анапе второго после Сколково российского наукограда «с нуля». В ведомстве заявили, что на территории комплекса смогут жить и работать ученые и военнослужащие, занятые разработкой технологических новшеств для Российской армии. Полностью мощности «Эры» предполагается начать использовать к 2020 году, когда на территории наукограда должны будут работать около двух тысяч инженерно-технических работников. Кроме научных лабораторий и общежитий, в технополисе также предусмотрены спортивно-оздоровительные комплексы, школа для детей работников и церковь.