Мединский рассказал о «хайпующих» продюсерах и способе возродить Россию

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что восстановить памятники, половина из которых в стране находится в аварийном состоянии, и возродить Россию в целом можно только в том случае, если для предпринимателей-меценатов и инвесторов будут предоставлены самые благоприятные условия (низкие налоги на землю, отсутствие налогов на имущество). Кроме того, министр культуры рассказал о «хайпующих» продюсерах, которые рекламируют свои фильмы, заявляя, что их «запретил Мединский», а потом заявляют, что пошутили.





«Все, кто занимается памятниками, — это святые люди. Но, конечно, государство должно создавать наиболее благоприятный режим для этого: отсутствие налогов на имущество, низкие ставки на землю… включение земельных участков в единый комплекс с памятником… Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников… Только так можно вообще возродить Россию», — рассказал Мединский в интервью «Известиям».





Глава Минкульта подчеркнул, что в России примерно половина всех памятников (усадьбы, дворцы, памятники деревянного зодчества, храмы, монастыри) находится в аварийном состоянии, и добавил, что такая ситуация наблюдается и в Европе, и в Азии. По мнению главы Минкульта, чтобы решить эту проблему, необходимо привлекать волонтеров и искать памятникам хозяина, который сделает их «частью культурного оборота».





Мединский также рассказал о «хайпующих» продюсерах, которые делают рекламу своей продукции, заявляя в соцсетях, что «Мединский меня запретил, давайте соберем подписи». «Много хайпа. Пустого, по любому поводу. Вы знаете, сейчас любой кинопродюсер уже сообразил, изучил основы пиара и понимает, что если сильно пошуметь — вот тебе и бесплатная реклама… Я узнаю из новостей, что кого-то запретил в очередной раз. Мы даем опровержение. Потом сам продюсер говорит: ну да, пошутил, не то имел в виду», — отметил министр культуры РФ.





Мединский добавил, что он всегда будет на стороне интересов российского кино, и рассказал, как происходит выдача прокатного удостоверения. Если две картины выходят в один день, то регистрируют первого из подавших документы, а с авторами второго фильма обсуждают другую дату. Если фильмы российский и иностранный, то в приоритете — российский, однако министр подчеркнул, что Минкульт в этом случае действует строго в «рамках законодательства».





«Изредка возникают какие-то спорные ситуации, даже между российскими фильмами. Помните, была спорная ситуация между двумя картинами о космосе — обе хорошие, кстати, — «Салют-7» и «Время первых». Они оба хотели выйти 12 апреля… Мы взяли на себя роль арбитра и один фильм [«Время первых»] передвинули на полгода. Что произошло? Обе ленты выиграли... Причем второй фильм… собрал в полтора раза больше первого. На волне успеха первой картины зрители пошли смотреть на другую, разогрели аудиторию», — сообщил министр культуры.





Также Мединский назвал город Кемерово, который стал одним из четырех городов (еще Владивосток, Севастополь и Калининград), где будут созданы крупные культурно-образовательные центры, одной из прародин человека.





«Кузбасс — своеобразный выбор, но вы понимаете верность этого выбора, когда туда приезжаете. Во-первых, это одна из прародин человека. Знаете, есть ученые, которые спорят — вышел человек из Африки или откуда-то с Алтая, Кузбасса и вообще из Южной Сибири. Причем ведутся споры на самом высоком уровне. Вне всякого сомнения, это один из очагов мировой цивилизации», — сообщил Мединский.





Ранее министр культуры заявил, что поддерживает создание программы господдержки работников культуры (в первую очередь сотрудников музыкальных школ), которая должна стать аналогией уже существующим «Земскому доктору» и «Земскому учителю». Кроме того, Мединский сообщил, что крайне важно обеспечить работников культуры жильем.