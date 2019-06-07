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Мединский рассказал о «хайпующих» продюсерах и способе возродить Россию
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Мединский рассказал о «хайпующих» продюсерах и способе возродить Россию

Также министр культуры РФ сообщил, что считает Кузбасс одной из прародин человечества

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что восстановить памятники, половина из которых в стране находится в аварийном состоянии, и возродить Россию в целом можно только в том случае, если для предпринимателей-меценатов и инвесторов будут предоставлены самые благоприятные условия (низкие налоги на землю, отсутствие налогов на имущество). Кроме того, министр культуры рассказал о «хайпующих» продюсерах, которые рекламируют свои фильмы, заявляя, что их «запретил Мединский», а потом заявляют, что пошутили.


«Все, кто занимается памятниками, — это святые люди. Но, конечно, государство должно создавать наиболее благоприятный режим для этого: отсутствие налогов на имущество, низкие ставки на землю… включение земельных участков в единый комплекс с памятником… Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников… Только так можно вообще возродить Россию», рассказал Мединский в интервью «Известиям».


Глава Минкульта подчеркнул, что в России примерно половина всех памятников (усадьбы, дворцы, памятники деревянного зодчества, храмы, монастыри) находится в аварийном состоянии, и добавил, что такая ситуация наблюдается и в Европе, и в Азии. По мнению главы Минкульта, чтобы решить эту проблему, необходимо привлекать волонтеров и искать памятникам хозяина, который сделает их «частью культурного оборота».


Мединский также рассказал о «хайпующих» продюсерах, которые делают рекламу своей продукции, заявляя в соцсетях, что «Мединский меня запретил, давайте соберем подписи». «Много хайпа. Пустого, по любому поводу. Вы знаете, сейчас любой кинопродюсер уже сообразил, изучил основы пиара и понимает, что если сильно пошуметь — вот тебе и бесплатная реклама… Я узнаю из новостей, что кого-то запретил в очередной раз. Мы даем опровержение. Потом сам продюсер говорит: ну да, пошутил, не то имел в виду», отметил министр культуры РФ.


Мединский добавил, что он всегда будет на стороне интересов российского кино, и рассказал, как происходит выдача прокатного удостоверения. Если две картины выходят в один день, то регистрируют первого из подавших документы, а с авторами второго фильма обсуждают другую дату. Если фильмы российский и иностранный, то в приоритете — российский, однако министр подчеркнул, что Минкульт в этом случае действует строго в «рамках законодательства».


«Изредка возникают какие-то спорные ситуации, даже между российскими фильмами. Помните, была спорная ситуация между двумя картинами о космосе — обе хорошие, кстати, — «Салют-7» и «Время первых». Они оба хотели выйти 12 апреля… Мы взяли на себя роль арбитра и один фильм [«Время первых»] передвинули на полгода. Что произошло? Обе ленты выиграли... Причем второй фильм… собрал в полтора раза больше первого. На волне успеха первой картины зрители пошли смотреть на другую, разогрели аудиторию», сообщил министр культуры.


Также Мединский назвал город Кемерово, который стал одним из четырех городов (еще Владивосток, Севастополь и Калининград), где будут созданы крупные культурно-образовательные центры, одной из прародин человека.


«Кузбасс — своеобразный выбор, но вы понимаете верность этого выбора, когда туда приезжаете. Во-первых, это одна из прародин человека. Знаете, есть ученые, которые спорят — вышел человек из Африки или откуда-то с Алтая, Кузбасса и вообще из Южной Сибири. Причем ведутся споры на самом высоком уровне. Вне всякого сомнения, это один из очагов мировой цивилизации», сообщил Мединский.


Ранее министр культуры заявил, что поддерживает создание программы господдержки работников культуры (в первую очередь сотрудников музыкальных школ), которая должна стать аналогией уже существующим «Земскому доктору» и «Земскому учителю». Кроме того, Мединский сообщил, что крайне важно обеспечить работников культуры жильем.


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