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Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов
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Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов

Срок пребывания в РФ, за который человек признается налоговым резидентом, собираются снизить со 183 до 90 дней

Срок пребывания в РФ, за который человек признается налоговым резидентом, собираются снизить со 183 до 90 дней
Антон Силуанов Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia

Министерство финансов продолжает искать способы вернуть в Россию налоги, которые предприниматели платят за рубежом. Ведомство собирается снизить срок пребывания в стране, за который человек признается налоговым резидентом, со 183 до 90 дней, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Такое нововведение коснется богатейших россиян и принесет бюджету весомые суммы, считают эксперты.


Силуанов объяснил, для чего ведомство хочет ввести такое изменение: «Чтобы проще было работать и чтобы наши те бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались».


Также должен появиться еще один новый критерий для определения резидентства — центр жизненных интересов: под ним подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, проживания семьи и так далее. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и подтвердил представитель Минфина. 


Критерий в 183 дня позволяет легко обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК), сообщил изданию партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. В марте 2017 года глава Минфина признавал, что многие бизнесмены отказываются от резидентства РФ, чтобы избежать необходимости отчитываться перед налоговой службой о своих иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли.


Изменение критериев резидентства коснется всего нескольких тысяч россиян, убежден Вахитов. Однако это богатейшие люди, и суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомыми, считает он.


31 мая телеканал НТВ опубликовал расследование «Кровавая империя Ходорковского» о деятельности экс-главы ЮКОСа, в котором рассказывается, что акционеры нефтяной компании вывели из России 51 миллиард долларов. В 2000 году после окончания реформ 90-х годов и стабилизации ситуации в экономике общий консолидированный бюджет России составлял чуть более двух триллионов рублей, что по тогдашнему курсу было равно 70 миллиардам долларов. Опираясь на эти цифры и данные НТВ, можно рассчитать, что Михаил Ходорковский вывел за рубеж почти две трети бюджета России.


Михаил Ходорковский на посту главы ЮКОСа вывел за рубеж почти две трети бюджета России

Сумма выведенных акционерами ЮКОСа капиталов больше общего объема экспорта России в 1992 году 31 мая 2019

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