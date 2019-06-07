Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов

Министерство финансов продолжает искать способы вернуть в Россию налоги, которые предприниматели платят за рубежом. Ведомство собирается снизить срок пребывания в стране, за который человек признается налоговым резидентом, со 183 до 90 дней, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Такое нововведение коснется богатейших россиян и принесет бюджету весомые суммы, считают эксперты.





Силуанов объяснил, для чего ведомство хочет ввести такое изменение: «Чтобы проще было работать и чтобы наши те бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались».





Также должен появиться еще один новый критерий для определения резидентства — центр жизненных интересов: под ним подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, проживания семьи и так далее. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и подтвердил представитель Минфина.





Критерий в 183 дня позволяет легко обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК), сообщил изданию партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. В марте 2017 года глава Минфина признавал, что многие бизнесмены отказываются от резидентства РФ, чтобы избежать необходимости отчитываться перед налоговой службой о своих иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли.





Изменение критериев резидентства коснется всего нескольких тысяч россиян, убежден Вахитов. Однако это богатейшие люди, и суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомыми, считает он.





31 мая телеканал НТВ опубликовал расследование «Кровавая империя Ходорковского» о деятельности экс-главы ЮКОСа, в котором рассказывается, что акционеры нефтяной компании вывели из России 51 миллиард долларов. В 2000 году после окончания реформ 90-х годов и стабилизации ситуации в экономике общий консолидированный бюджет России составлял чуть более двух триллионов рублей, что по тогдашнему курсу было равно 70 миллиардам долларов. Опираясь на эти цифры и данные НТВ, можно рассчитать, что Михаил Ходорковский вывел за рубеж почти две трети бюджета России.