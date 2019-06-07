Шохин: Для выполнения нацпроектов России понадобится вторая перестройка

Нынешние темпы российской экономики не позволят полноценно выполнить национальные проекты, поэтому страну может ждать вторая перестройка — крупные реформы являются единственным путем, который позволит достичь цели, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, существующая сейчас экономическая ситуация очень напоминает ему происходившее в СССР в конце 80-х годов прошлого века.





«Нам нужны темпы роста [экономики] не ниже 3,5%, чтобы обеспечить выполнение национальных проектов, чтобы решить социальные задачи, которые там сформулированы. Но мы уже подошли вплотную к тому, что условием этого являются реальные реформы», — заявил Шохин в ходе Петербургского международного экономического форума.





Глава РСПП отметил, что курс на ускорение научно-технического прогресса и экономического роста для конкурентоспособности государства в мире уже задавал последний генсек СССР Михаил Горбачев. «Затем, спустя год-другой, началась перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — считает Шохин.





Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потенциальный рост ВВП России в ближайшие годы в 2% за год или ниже. По его словам, в ближайшие годы превысить эту планку не удастся. «В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднего мирового роста», — заключил экономист. Минэкономразвития ранее заявляло, что придерживается прогноза в 1,3% роста ВВП за 2019 год.





Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле заявил, что правительство делает упор на реализацию национальных проектов, призванных повысить общий уровень жизни россиян. По его словам, национальные проекты финансируются из федерального бюджета в приоритетном порядке, а на их реализацию выделено 25,7 триллиона рублей. В случае необходимости на эти цели могут быть направлены дополнительные средства, добавил глава правительства.





Нацпроекты разделены на три группы: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». В 2018 году, говоря о реализации этих задач, президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с требованием «работать не как обычно» и «не засыпать на ходу» во время реализации национальных проектов, обозначенных в майском указе главы государства. Российский лидер призвал чиновников осознать важность поставленных задач и приготовиться к напряженной работе.