Корреспондента «Медузы» задержали в Москве

Джулай в беседе с Би-би-си рассказал, что Голунова задержали днем 6 июня. Коллеги журналиста узнали о том, что Голунов находится в полиции, на следующий день, 7 июня. Джулай подтвердил «Медузе», что его допустили к Голунову только утром 7 июня. Как пишет «Медуза», следователь в ночь на 7 июня связался с журналисткой «Русской службы Би-би-си» Светланой Рейтер и заявил ей, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотиков. Журналистка услышала, как Голунов, находившийся рядом с правоохранителем, сказал, что ему подбросили два незнакомых пакета с неизвестным веществом еще днем, 6 июня.





Источник РБК в ГУ МВД по Москве уточнил, что обыск у Голунова проходил вечером 6 июня. Правоохранитель не назвал число, когда именно Голунов был задержан, — в ведомстве РБК лишь пояснили, что мужчина был остановлен на Цветном бульваре в ходе операции сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО.





По информации «Медузы», Голунов находится в УВД по Западному административному округу Москвы на улице Лобачевского, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Сам он эти обвинения отрицает.





«Голунов также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались», — отмечает «Медуза». Также полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции отказались, подчеркнули в издании.





В редакции «Медузы» заявили, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», — заявили генеральный директор издания Галина Тимченко и главред Иван Колпаков.





Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотребления властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза».





Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве. Голунов также сообщал, что однажды подал заявление в городскую администрацию на ремонт уличного фонаря. Журналист ждал 789 дней, пока его запрос будет выполнен, но в итоге фонарь просто выкопали.