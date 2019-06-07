Мадонна рассказала, как ее невербально изнасиловала журналистка

«Журналистка, которая написала эту статью, провела со мной дни, часы и месяцы и была приглашена в мир, который многим людям недоступен, но предпочла сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах, таких как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор. И непрекращающиеся комментарии по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, будь я мужчиной», — возмутилась певица.





Мадонна заявила, что выпускать такие слабые материалы для столь крупного издания просто неприемлемо, и заверила, что будет продолжать бороться с подобным патриархальным мышлением, которое «пустило глубокие корни в светском обществе». «Женщине очень трудно быть победительницей среди других женщин, даже если она феминистка-интеллектуалка. И я никогда не прекращу бороться с патриархальным мышлением», — резюмировала она.





Ранее Мадонна подтвердила информацию о том, что продюсер Харви Вайнштейн, известный как «сексуальный хищник», пытался к ней приставать во время работы над документальным фильмом «В постели с Мадонной» (1991 год). По словам артистки, несмотря на то что Вайнштейн «переступал черты и границы и был невероятно кокетлив», она отказалась от связи с ним из-за того, что он был женат. Певица призналась, что была очень рада, когда Вайнштейна привлекли к ответственности.





Кроме того, Мадонна опровергла слухи о том, что у нее было свидание с президентом США Дональдом Трампом. Певица назвала американского лидера слабохарактерным мужчиной и добавила, что он регулярно ей звонил, но дальше этого дело не пошло. По мнению популярной артистки, уверенный в себе мужчина не будет преследовать и запугивать людей.