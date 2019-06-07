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Мадонна рассказала, как ее невербально изнасиловала журналистка
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Мадонна рассказала, как ее невербально изнасиловала журналистка

Известная певица заявила, что своей статьей NYT вновь подтвердил статус главного издания патриархата

Известная певица заявила, что своей статьей NYT вновь подтвердил статус главного издания патриархата
Фото: © GLOBAL LOOK press / Wiese / face to face

Известная певица, актриса, танцовщица и детская писательница Мадонна (полное имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе) раскритиковала посвященную ее личности и выходу ее нового альбома Madame X статью под заголовком «Мадонна в 60» в газете New York Times. По словам артистки, после статьи журналистки, которая провела с ней очень много времени, певица почувствовала себя «изнасилованной», потому что в статье было уделено много внимания не только ее возрасту, что является сексизмом, но и всяким бытовым и тривиальным моментам.


«Сказать, что я была разочарована статьей, значит ничего не сказать. Мне жаль даже пяти минут, проведенных с ней [журналисткой]. Меня будто изнасиловали. И да, я могу использовать эту аналогию, будучи изнасилованной в 19 лет. Еще одно доказательство того, что высокочтимое [издание] NYT является одним из отцов-основателей патриархата», написала Мадонна в Instagram.



«Журналистка, которая написала эту статью, провела со мной дни, часы и месяцы и была приглашена в мир, который многим людям недоступен, но предпочла сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах, таких как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор. И непрекращающиеся комментарии по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, будь я мужчиной», возмутилась певица.


Мадонна заявила, что выпускать такие слабые материалы для столь крупного издания просто неприемлемо, и заверила, что будет продолжать бороться с подобным патриархальным мышлением, которое «пустило глубокие корни в светском обществе». «Женщине очень трудно быть победительницей среди других женщин, даже если она феминистка-интеллектуалка. И я никогда не прекращу бороться с патриархальным мышлением», резюмировала она.


Ранее Мадонна подтвердила информацию о том, что продюсер Харви Вайнштейн, известный как «сексуальный хищник», пытался к ней приставать во время работы над документальным фильмом «В постели с Мадонной» (1991 год). По словам артистки, несмотря на то что Вайнштейн «переступал черты и границы и был невероятно кокетлив», она отказалась от связи с ним из-за того, что он был женат. Певица призналась, что была очень рада, когда Вайнштейна привлекли к ответственности.


Кроме того, Мадонна опровергла слухи о том, что у нее было свидание с президентом США Дональдом Трампом. Певица назвала американского лидера слабохарактерным мужчиной и добавила, что он регулярно ей звонил, но дальше этого дело не пошло. По мнению популярной артистки, уверенный в себе мужчина не будет преследовать и запугивать людей.


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