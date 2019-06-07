Симоньян заявила об угрозе выкидыша после встречи с Соболь

Беременная главный редактор RT Маргарита Симоньян, госпитализированная после встречи с кандидатом в Мосгордуму, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь, заявила, что врачи опасаются выкидыша. Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы» настойчиво пыталась взять комментарий у главреда RT, но не получила ответа. После этого Симоньян госпитализировали, она подчеркнула, что ей нельзя нервничать.





«Пока в больнице. Поставили угрозу выкидыша. Чувствую себя нормально, слава Богу», — сообщила Маргарита Симоньян РБК.





Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что утром Симоньян сняли капельницу. «Поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», — написал он в Telegram-канале.





Венедиктов также сообщил, что «Эхо Москвы» пересмотрит график приглашения гостей на эфир, чтобы избежать возможных конфликтов. «Мы будем пересматривать нормы взаимодействия разных гостей, потому что Любовь Соболь была гостем предыдущего часа», — сказал он ТАСС. Главред радиостанции также выразил надежду, что со здоровьем ребенка Маргариты Симоньян все будет хорошо.





Ранее Любовь Соболь опубликовала в Сети видеозапись, на которой запечатлено, как она настойчиво пытается взять комментарий у Маргариты Симоньян в редакции «Эха Москвы» о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о мэре Москвы Сергее Собянине. Главред RT заявила, что не готова общаться с Соболь и попросила сотрудников радиостанции «изолировать ее, потому что ей нельзя нервничать».





Симоньян рассказала, что юрист ФБК «караулила ее» в редакции полчаса. «Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — написала она в Twitter.