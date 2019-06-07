МВД выложило фото с места обысков у корреспондента «Медузы»

Главное управление МВД России по Москве выложило на своем сайте фотографии с места обысков у задержанного 6 июня корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. При личном досмотре у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, сообщает полиция. Дома у журналиста нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.





Против журналиста возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. «Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании не соответствуют действительности», — заявили в полиции. Сейчас с Голуновым проводят следственные действия с участием его адвоката, добавили в МВД.