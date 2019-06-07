МВД выложило фото с места обысков у корреспондента «Медузы»

Главное управление МВД России по Москве выложило на своем сайте фотографии с места обысков у задержанного 6 июня корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. При личном досмотре у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, сообщает полиция. Дома у журналиста нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.
Против журналиста возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. «Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании не соответствуют действительности», — заявили в полиции. Сейчас с Голуновым проводят следственные действия с участием его адвоката, добавили в МВД.
Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай убежден, что его подзащитному подбросили пакет с наркотическим веществом. После задержания Голунов вступал в перепалку с полицейскими и вырывался, рассказал Джулай. «Мы полагаем, что и на улице, и в самом отделе полиции как раз в момент стычки ему и подложили [вещество]. У него нашли два пакетика с этим веществом», — рассказал защитник ТАСС. Следствие собирается выйти с ходатайством в суд об аресте журналиста, добавил Джулай.
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