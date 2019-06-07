Чайка назвал преследование Калви законным и объявил о третьем деле в отношении ЮКОСа

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генпрокурор России Юрий Чайка назвал уголовное дело в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви законным. Также он объявил о начале нового расследования в отношении бывшей нефтяной компании «ЮКОС», которую возглавлял Михаил Ходорковский.





«На сегодняшний день дело [Калви] расследуется законно, никаких сомнений у нас на этот счет нет. Проведем независимую экспертизу и будем дальше смотреть, — заявил Юрий Чайка. — Являясь акционером вместе с другими руководителями банка «Восточный», подконтрольные им структуры взяли кредит на 2,5 миллиарда рублей [речь о Первом коллекторском бюро, где у структур Baring 50%]. Когда наступил срок возвращения кредита, они по сути вернули акции, которые компания PwC оценила в 600 тысяч рублей — в сотни тысяч раз меньше».





Также в кулуарах ПМЭФ Чайка сообщил журналистам о третьем деле в отношении ЮКОСа: «Третье дело ЮКОСА расследуется. Это правда. И впервые были обнародованы документы «Шеврона», который проводил аудит».





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о расследовании уголовного дела Майкла Калви, заявил: «Правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Когда кто-то занимается расследованием, они не то что не должны, не обязаны прислушиваться к мнению бизнеса, они должны делать свою работу».





«Другое дело — обсуждение идет насчет того, является ли это дело уголовным или оно является арбитражным. Вот, наверное, в чем вопрос и почему все так эмоционально реагируют на него», — добавил Песков. Также он заверил, что Путин не будет вмешиваться в дело Калви.





6 июня экс-министр финансов России Алексей Кудрин сказал, что дело Клави — это демонстрация проблем в экономике РФ. Майкла Калви и еще троих сотрудников фонда Baring Vostok арестовали по делу о мошенничестве 15 февраля.





Ходорковский в 1997-2004 годах был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Его арестовали 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году был признан российским судом виновным. За решеткой в общей сложности он провел более 10 лет.





В конце декабря 2013 года Владимир Путин заявил, что Ходорковский будет помилован. Путин объяснил помилование Ходорковского гуманитарными соображениями, связанными с болезнью его матери. Сразу после освобождения олигарх покинул Россию.