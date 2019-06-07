Силуанов назвал жизнь в долг нормой

Увеличение количества выдаваемых потребительских кредитов не является свидетельством нехватки денег у рядовых граждан, ситуация с закредитованностью россиян похожа на аналогичные в других странах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он также коснулся проблем ведения бизнеса в РФ. По его словам, российские бизнесмены не ценят преимуществ, которые имеют, и погрязли в нигилизме, заявляя о сложной ситуации в стране, при этом ничего не делая, чтобы ее исправить.





«Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам, — заметил Силуанов. — Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат. <...> Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс».





Предприниматели, работающие в России, по словам главы Минфина, не отдают себе отчет в том, насколько комфортными для них являются условия ведения дела. «Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно «все плохо». Этот нигилизм — в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть. Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал — за границу, заработал — в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке», — заявил первый вице-премьер на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.





Силуанов прокомментировал так заявления предпринимателей, ранее сделанные ими в рамках рабочего завтрака. Министр подчеркнул, что многие бизнесмены были весьма пессимистичны в своих высказываниях: в частности, глава РСПП Александр Шохин заявил, что Россия не сможет выполнить нацпроекты без крупных реформ, сравнимых с перестройкой, а глава Сбербанка Герман Греф привел данные блиц-опроса: только 22% предпринимателей верят в возможность при помощи нацпроектов вывести экономику РФ на темпы роста выше средних мировых.





По словам Силуанова, многие предприниматели в стране имеют хорошую прибыль со своего бизнеса: «У Александра Николаевича [Шохина] огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! У [основателя и председателя совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексея] Репика бизнес вообще супермаржинальный, да! <...> Но все плохо!» Министр пояснил, что именно подобное отношение и требование дальнейшего улучшения климата он и называет нигилизмом.





Глава Минфина считает, что в стране существует три типа бизнеса: те, кто переводит прибыль за границу и в другую валюту; те, кто ждет существенных льгот от правительства под лозунгом «не дадите льготы — не будем финансировать»; а также «бизнес, который просто работает». Силуанов призвал сделать основную ставку именно на последних и помогать в основном именно этим предприятиям. Министр напомнил, что объем инвестиций в России растет и этот темп роста еще сильнее ускорится к концу года, поскольку правительство разработало проект закона о защите инвестиций — так называемый инвестиционный кодекс.





Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потенциальный рост ВВП России в ближайшие годы в 2% за год или ниже. По его словам, в ближайшие годы превысить эту планку не удастся. «В этом году, действительно, я сказал, что, по моему прогнозу, будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднего мирового роста», — заключил экономист. Минэкономразвития ранее заявляло, что придерживается прогноза в 1,3% роста ВВП за 2019 год.





Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле заявил, что правительство делает упор на реализацию национальных проектов, призванных повысить общий уровень жизни россиян. Нацпроекты разделены на три группы: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». По словам главы правительства, национальные проекты финансируются из федерального бюджета в приоритетном порядке, а на их реализацию выделено 25,7 триллиона рублей. В случае необходимости на эти цели могут быть направлены дополнительные средства, добавил он.