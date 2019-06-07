В Кремле и Генпрокуратуре отреагировали на задержание журналиста «Медузы»

Юрий Чайка также заявил, что не слышал о задержании Голунова. «Я впервые слышу сейчас об этом [задержании Голунова]. Я не знаю, что там», — цитирует ответ Чайки журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) The Bell. «Мы все дела берем под контроль, все дела берем под контроль!» — ответил он корреспондентам на вопрос, возьмет ли он это дело на личный контроль.





По информации «Открытых медиа», Собянин узнал о задержании Голунова от его коллег. Пресс-секретарь Собянина Гульнара Каримова в ответ на просьбу The Bell обещала помочь разобраться, что происходит в деле журналиста.





Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что не может прокомментировать задержание и взять дело на личный контроль. «При всем моем желании я не могу вмешиваться в действия силовых структур никоим образом», — подчеркнул он.





В редакции «Медузы» заявили, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», — заявили генеральный директор издания Галина Тимченко и главред Иван Колпаков.





Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза».





Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.