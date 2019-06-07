Адвокат Калви опроверг участие бизнесмена в ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, не сможет принять участие в работе Петербургского международного экономического форума, заявил адвокат инвестора Дмитрий Савочкин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле желали бы увидеть Калви на форуме.





«Калви выразил сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по независящим от него причинам. Он надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы», — сообщил Савочкин (цитата по ТАСС).





Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин использовал ситуацию Майкла Калви как демонстрацию проблем бизнеса в России. По его словам, арест зарубежного инвестора стал шоком для экономики и делающих свой вклад в нее предпринимателей, после этого события отток капитала из России удвоился.





Перед началом ПМЭФ в Кремле заявляли, что хотели бы видеть Калви в числе участников форума. О своем желании принять участие в работе мероприятия заявлял и сам основатель Baring Vostok. Калви находится под домашним арестом до 14 июля.





15 февраля Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств».