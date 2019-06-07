Собчак и Канделаки не поверили в журналиста «Медузы» — наркобарона

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова «при попытке сбыта наркотиков». По словам адвоката Дмитрия Джулая, Голунова задержали еще днем 6 июня. Журналист заявил, что пакеты с неизвестным веществом ему подбросили, передает его слова Би-би-си. По мнению коллег Голунова, его преследуют за журналистскую деятельность.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «только услышали» про задержание корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщает издание «Проект». Против журналиста возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Отвечая на вопрос о том, не могут ли сообщения о сбыте запрещенных веществ быть провокацией, Дмитрий Песков посоветовал обратить внимание на «опубликованные МВД фото из дома». На задержание также отреагировали в Генпрокуратуре — глава ведомства Юрий Чайка, отвечая, возьмет ли он это дело на личный контроль, сказал, что прокуратура «все дела берет под контроль».





В редакции «Медузы» заявили, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», — заявили генеральный директор издания Галина Тимченко и главред Иван Колпаков.





Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза». Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.