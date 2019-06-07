Собчак и Канделаки не поверили в журналиста «Медузы» — наркобарона

Ведущая, продюсер, журналистка и общественный деятель Тина Канделаки заявила, что ни за что не поверит в виновность задержанного ранее в Москве по подозрению в сбыте и распространении наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пока не будут представлены убедительные доказательства. В свою очередь, бывший кандидат в президенты России и ведущая Ксения Собчак также отказалась верить в вину Голунова и отметила, что обвинение в сбыте наркотиков — это один из способов «заткнуть» серьезного журналиста.
«Я не знаю Ивана Голунова, но я не верю в журналиста, с одной стороны занимающегося расследовательской журналистикой, а с другой стороны пустившегося во все тяжкие со сбытом мета. Меня не любит «Медуза», меня травила «Медуза», не имея фактов. А я — за факты. Покажите мне, как Иван Голунов занимается наркоторговлей. Судя по количеству наркотиков, заявленных в наличии у него дома, он наркобарон», — написала Канделаки в Telegram-канале.
Ксения Собчак сообщила, что она «ни на секунду не верит», что ее друг Иван Голунов, который является «одним из лучших журналистов в стране», мог заниматься сбытом наркотиков, и пообещала бороться за его свободу.
«Я много раз в ходе кампании рассказывала о том, что самый быстрый и действенный способ посадить в современной России — это подбросить наркоту. <...> Ваню пытаются устранить, так как он один из немногих, кто проводил серьезнейшие расследования коррупционных схем. <...> Это явная месть тех, о ком он собирался писать, — он вел два больших расследования сейчас», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
По мнению ведущей, вся ситуация, которая является «адом и беспределом», выглядит «крайне мутной, если не сказать больше». «Мы много общались, иногда в каждодневном режиме, и представить, что Голунов — чувак из сериала «Во все тяжкие», я никак не могу. Он занимался серьезнейшими расследованиями, знал, что ему угрожали не раз, понимал, что подставить могут в любой момент. Я ни секунду не верю, что он бы одновременно с готовыми расследованиями приторговывал метом. Скорее, нашелся просто способ его заткнуть», — эмоционально отметила экс-кандидат в президенты России.
Ранее главное управление МВД России по Москве выложило на своем сайте фотографии с места обысков у задержанного 6 июня корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. При личном досмотре у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, сообщает полиция. Дома у Голунова нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, заявили в МВД.
Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова «при попытке сбыта наркотиков». По словам адвоката Дмитрия Джулая, Голунова задержали еще днем 6 июня. Журналист заявил, что пакеты с неизвестным веществом ему подбросили, передает его слова Би-би-си. По мнению коллег Голунова, его преследуют за журналистскую деятельность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «только услышали» про задержание корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщает издание «Проект». Против журналиста возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Отвечая на вопрос о том, не могут ли сообщения о сбыте запрещенных веществ быть провокацией, Дмитрий Песков посоветовал обратить внимание на «опубликованные МВД фото из дома». На задержание также отреагировали в Генпрокуратуре — глава ведомства Юрий Чайка, отвечая, возьмет ли он это дело на личный контроль, сказал, что прокуратура «все дела берет под контроль».
В редакции «Медузы» заявили, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», — заявили генеральный директор издания Галина Тимченко и главред Иван Колпаков.
Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза». Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.