Зеленский обвинил Россию в гибели солдат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе, где в ночь на 7 июня в результате артиллерийских обстрелов погибли двое украинских военных, восемь — получили ранения. Обстрелы в регионе свидетельствуют о том, что Москва потеряла контроль над наемниками, добавил он. Зеленский пообещал, что украинская армия будет отвечать на такие действия со всей мощью. В ответ на это заявление МИД России указал украинскому президенту на противоречивость его сигналов.





«Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует как минимум о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», – цитирует Зеленского его пресс-служба.





Президент Украины назвал обстрелы украинских военных очередной попыткой сорвать переговоры о прекращении огня. «Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной», — добавил он.





Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркнул, что заявляющий о готовности «отвечать жестко» ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня Владимир Зеленский подает противоречивые сигналы. «Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», — цитирует Карасина РИА Новости.





Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не планируется.





В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сообщение президента Украины — попытка скрыть военные преступления ВСУ. Киев в очередной раз пытается сделать Россию стороной конфликта в Донбассе и увести переговорный процесс из конструктивного русла, считает он. По словам Пушилина, украинские военные продолжают вести обстрелы по территории республики.





«В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности», — добавил глава ДНР. Он призвал мировую общественность «осудить и пресечь военные преступления Киева и решительным образом повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей».





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики: Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией. По информации ООН, в конфликте погибли более 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения.