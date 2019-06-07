Володин: Мы ждем от президента Украины конкретные шаги по прекращению боевых действий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского к прекращению боевых действий и выполнению минских соглашений. По мнению Володина, у Зеленского нет времени на раскачку для принятия решений.





«Человек, который избрался президентом, не имеет права на раскачку. Тем более в такой ситуации, которая сложилась на Украине: когда стреляют в мирных граждан, когда, мы с вами видим, льется кровь людей, проживающих в Донецкой и Луганской областях, когда огромное количество проблем в самой Украине, — и это не только вопросы взаимоотношений на национальной почве, и это не только вопросы языка, нас это не может не волновать», — заявил Володин в программе «60 минут», отвечая на вопрос журналистки Ольги Скабеевой о том, как нужно относиться к Зеленскому.





По словам спикера ГД, у Украины самая протяженная граница с Россией.





«Мы ждем от вновь избранного президента конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, по выполнению минских договоренностей. Это те договоренности, которые были достигнуты с участием Германии и Франции, и российская сторона в этом принимает участие и многое делает для того, чтобы в конце концов на Украине было мирное урегулирование. Но без президента Украины Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно», — подчеркнул спикер Госдумы.





Володин отметил, что Россия будет подталкивать Зеленского к правильным шагам, а вот рукоплескать ему не надо. «Потому что рукоплескать только потому, что он молодой и выдающийся актер, наверное, уже хватит, и нужно прекращать такие подходы. Поэтому мы считаем, что если человек избрался и взял обязательства перед народом, тем более в это непростое время, он должен понимать и то, что происходит в политике, и то, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации», — убежден Володин.