ВМС США обвинили российский эсминец в опасном маневре

Официальный представитель Седьмого (оперативного) флота США Клейтон Досс опроверг сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) России о том, что американский ракетный крейсер Chancellorsville в Филиппинском море «подрезал» российский эсминец «Адмирал Виноградов», проплыв от него всего в 50 метрах. По словам Досса, именно «Адмирал Виноградов» создал опасную ситуацию, проплыв на расстоянии от 15 до 30 метров от ракетного крейсера США.

Досс отметил, что действия российских моряков «Адмирала Виноградова» (код НАТО — «Удалой») были «небезопасными».





«Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса «Удалой» совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville», — цитирует «Интерфакс» слова представителя ВМС США.