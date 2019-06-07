ВМС США обвинили российский эсминец в опасном маневре

Официальный представитель Седьмого (оперативного) флота США Клейтон Досс опроверг сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) России о том, что американский ракетный крейсер Chancellorsville в Филиппинском море «подрезал» российский эсминец «Адмирал Виноградов», проплыв от него всего в 50 метрах. По словам Досса, именно «Адмирал Виноградов» создал опасную ситуацию, проплыв на расстоянии от 15 до 30 метров от ракетного крейсера США.
Досс отметил, что действия российских моряков «Адмирала Виноградова» (код НАТО — «Удалой») были «небезопасными».
«Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса «Удалой» совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville», — цитирует «Интерфакс» слова представителя ВМС США.
Досс также назвал «пропагандой» утверждение РФ о том, что в инциденте виноват американский ракетный крейсер, и добавил, что российский эсминец приблизился к Chancellorsville на расстояние от 15 до 30 метров.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел 7 июня в Филиппинском море, где авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами. По словам пресс-службы ТОФ, Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 метрах от него, из-за чего последний был вынужден совершить экстренное маневрирование. Позже командиру американского крейсера был объявлен протест. Сообщается, что водоизмещение российского эсминца около 7,5 тысячи тонн, а Chancellorsville — около 9,8 тысячи тонн.
Ранее в Министерстве обороны России опровергли заявление пресс-службы Шестого флота США о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon в небе над Средиземным морем недалеко от берегов Сирии. Как сообщили представители российского ведомства, никаких претензий от коллег из США не поступало, а полеты российских самолетов проходили в рамках международных правил использования воздушного пространства.
Представители Шестого флота ВМС США в свою очередь рассказали, что российский Су-35 трижды перехватил американский самолет-разведчик США P-8A Poseidon над Средиземным морем в течение 175 минут (почти три часа). Военные США особо подчеркнули, что вторая встреча самолетов была «небезопасной» и создала риски для пилотов. В сообщении также отмечается, что российский летчик вел себя «безответственно», несмотря на то что инцидент происходил в международном воздушном пространстве.