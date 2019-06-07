Путин на ПМЭФ рассказал о стремлении Запада создать два разных мира

Страны Запада, утвердившие после холодной войны евроатлантическую модель мировой экономики, пытаются создать на основе этой модели два мира — свой, в котором можно иметь доступ к передовым технологиям, образованию и медицине, и другой, в котором нет перспектив. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер отметил, что получающие от такой модели выгоду страны пытаются внерыночными методами выбить конкурентов из соревнования, оказывая политическое давление. В качестве примера он привел ситуацию с китайской компанией Huawei, которая подпала под санкции США.





«Дело не только в уровне доходов, а в принципиальной разнице возможностей для людей. По сути, происходит попытка формировать два мира, между которыми пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям — у других же нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе будет балансировать на грани выживания», — заявил президент.





По словам Путина, причиной подобного разделения стало формирование после конца холодной войны общемировой «евроатлантической» модели глобальной экономики. Глава государства отметил, что страны-лидеры в определенный момент заявили о том, что эта модель является единственно верной. Ошибочность этого суждения доказал кризис 2008-2009 годов, затронувший весь мир, но и после этого западо-центричная модель продолжала насаждаться, в том числе и внерыночными методами, заявил российский лидер.





Примером такого активного разделения мира Путин назвал, в частности, ситуацию с китайской компанией Huawei, которой запретили действовать в США. «Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, уже называется в некоторых кругах первой технологической войной», — сказал глава государства и отметил, что это достигается не путем честной конкуренции, а давлением со стороны государства.





Президент подчеркнул, что эта тема касается и России, напомнив о проблемах, с которыми регулярно сталкивался проект газопровода «Северный поток — 2». «Проект призван был напрямую повысить энергобезопасность Европы, отвечает интересам всех его участников, и наших европейских партнеров в том числе. Кто насильно притащит страну в такой проект? Пришли, потому что заинтересованы. Однако те, кто привык к исключительности, пытались его торпедировать», — сказал Путин.





Вашингтон ранее заявил об очевидной угрозе нацбезопасности США от действий Huawei — по данным американских властей, китайская компания имеет тайные связи с китайской разведкой и может поставлять ей информацию, полученную при помощи телефонов, производимых корпорацией. В связи с этим 15 мая министерство торговли страны внесло Huawei и связанные с ней компании в черный список.





Позднее корпорация Google решила приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению американской компании. Также о приостановке поставок китайскому производителю критически важного программного обеспечения и компонентов объявили крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom.





«Северный поток — 2» — газопровод, который будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе США и Украина — по их мнению, реализация проекта позволит Москве прекратить транзит газа через Украину и поставит Европу в большую зависимость от российского топлива. Вашингтон неоднократно предлагал европейским торговым партнерам снизить поставки газа из России и заменить часть потребляемого топлива на получаемый в США сжиженный природный газ (СПГ). Европейские стороны в большинстве своем отказываются от такой договоренности, в том числе из-за того, что поставки СПГ из США обходились бы им дороже, чем российский газ. В Кремле неоднократно отмечали, что введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» является примером недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов.