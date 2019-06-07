Путин предложил бизнесу вступить в суперпроект с государством

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), назвал форсированное технологическое развитие одной из целей России. Чтобы быть среди первых стран, использующих новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект, и конвертировать их в «настоящий прорыв», Путин предложил крупнейшим российским компаниям объединить усилия.





«Россия обладает серьезными кадровыми и научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для создания самых передовых технологических решений. Это касается не только искусственного интеллекта, но и других групп так называемых сквозных технологий. В это связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим частным компаниям, стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических технологий. Это искусственный интеллект и другие технологии: геномные материалы, геномные технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения», — заявил глава государства.





«Для государства это возможность сформировать мощный технологический задел, для компаний — шагнуть в новую технологическую эпоху», — подчеркнул президент. По его словам, все эти вопросы неделю назад рассматривались на совещании в Москве. По его итогам в короткие сроки будут заключены соглашения со Сбербанком, «Ростехом», «Росатомом», РЖД, «Ростелекомом», добавил Путин. «Пакет соответствующих документов подготовлен. Также прошу включиться в эту работу, в этот масштабный проект ведущие компании нашего ТЭК — «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Транснефть». Поручаю правительству организовать эту работу», — сказал он.





Путин также рассказал, как будет проходить сотрудничество государства и бизнеса: в рамках соглашения о партнерстве компания инвестирует в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров и привлечение специалистов из-за рубежа. «В свою очередь, государство возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через госзакупки. Рынок надо стимулировать. Будем над этим работать. Может быть, и китайские наши друзья чего-нибудь прикупят побольше из наших новых предложений и товаров», — выразил надежду Путин.





Президент добавил, что государству также необходимо отладить систему технической стандартизации и регулирования, установить в этой сфере «экспериментальные правовые режимы». «Адекватная, гибкая правовая среда — ключевой вопрос для новых отраслей», — отметил Путин. Он подчеркнул, что для достижения результатов нужно ускорить принятие решений. Президент также добавил, что для новых отраслей понадобятся специалисты с новыми знаниями. Для этого государство должно модернизировать образовательный процесс, указал он.