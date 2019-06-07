«Газпром» пообещал обсудить скидку в 25% на поставки газа для Украины

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил на встрече с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, что готов обсудить скидку в 25% на поставки газа для Украины. Миллер призвал Киев к прямым переговорам по газовым вопросам и назвал заключение прямого, а не транзитного газового контракта с Украиной «самым главным вопросом».





«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — цитирует ТАСС Миллера. Глава «Газпрома» добавил, что заключение прямого контракта важнее, чем контракт на транзит, потому что позволяет снизить цену на газ для жителей Украины примерно на четверть.





Миллер отметил усилия Медведчука и Бойко по поводу заключения нового контракта и посетовал, что от президента Украины Владимира Зеленского до сих пор нет никаких сигналов по данному вопросу. Как отмечает «Интерфакс», на встрече Медведчук сообщил, что стоимость газа для жителей Украины не должна превышать четырех тысяч гривен (почти 10 тысяч рублей) за тысячу кубометров.





«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину», — сообщил Миллер.





22 марта Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. В ходе встречи премьер-министр отметил, что Украина пока не стремится вернуться за стол переговоров по вопросу продления транзита российского газа.





Миллер заявил, что возглавляемая им энергетическая компания готова к созданию с украинскими предприятиями единого консорциума, который объединил бы всю газовую инфраструктуру двух стран. «Газпром» готов также вернуться к прямым поставкам топлива на украинский рынок, отметил Миллер.