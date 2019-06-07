Си Цзиньпин восхитился красотой Санкт-Петербурга и процитировал Достоевского

«Санкт-Петербург – морская столица России и жемчужина Балтийского моря. Благодаря стремительному развитию, город здорово озаряется одновременно классическим колоритом и элегантностью современного времени, – сказал Си Цзиньпин на пленарном заседании ПМЭФ. – История и культура вашего города меня очень восхитила. «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой!», – песня, когда-то сыгранная на рояле президентом Путиным убедительно показывает какое особое место занимает Петербург в душе российского народа».





Китайски лидер в своей речи также затронул тему выбора вектора экономического развития, который человечество должно избрать, чтобы достигнуть высоких показателей по темпам роста, но при этом сохранив природу. Си Цзиньпин отметил, что в «Китае придают особое значение международному сотрудничеству в области устойчивого развития». Россия является одним из ключевых партнеров Китая, отметил Си Цзиньпин, в том числе в области энергетики и экологии (по обустройству трансграничных заповедников).





«Необходимо придерживаться курса на «зеленое развитие» во имя построения прекрасного дома, в котором царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский. красота спасет мир. Сохранять красоту природу для внуков и правнуков – это славная миссия людей нашего поколения», – сказал Си Цзиньпин.





Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня по совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу. Главы РФ и КНР с воды осмотрели основные достопримечательности Северной столицы, а затем поднялись на борт крейсера «Аврора», где для них провели краткую экскурсию. После осмотра знаменитой достопримечательности, участвовавшей в революции 1917 года, Путин и Си Цзиньпин посетили Эрмитаж.





5 июня Путин и Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк, где им показали двух панд, привезенных в Россию из Китая.