Беременную главного редактора RT Маргариту Симоньян выписали из больницы с диагнозом «угроза позднего выкидыша». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Симоньян госпитализировали 6 июня после встречи с кандидатом в Мосгордуму, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь. Юрист ФБК настойчиво пыталась взять комментарий у главреда RT, но не получила ответа.
Симоньян опубликовала фотографию медицинского документа, в котором сообщается: «17 недель. Угроза позднего выкидыша». Также в документе есть слова: «после психоэмоционального стресса». «Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — написала она.
Маргарита Симоньян добавила, что у нее нет претензий к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову. «Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир», — добавила она.
Главред RT также пожелала «крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек» Любови Соболь, а также жене и дочери основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. «Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем», — заявила она.
Ранее Любовь Соболь опубликовала в Сети видеозапись, на которой запечатлено, как она настойчиво пытается взять комментарий у Маргариты Симоньян в редакции «Эха Москвы» о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о мэре Москвы Сергее Собянине. Главред RT заявила, что не готова общаться с Соболь, и попросила сотрудников радиостанции «изолировать ее, потому что ей нельзя нервничать».
Любовь Соболь ссылалась на расследование ФБК относительно порядка выдачи льготных квартир в столице России. По данным фонда, который возглавляет политик Алексей Навальный, жилье в Москве в обход очереди доставалось подчиненным градоначальника Собянина.