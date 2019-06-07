Маргариту Симоньян выписали из больницы

Маргарита Симоньян добавила, что у нее нет претензий к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову. «Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир», — добавила она.





Главред RT также пожелала «крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек» Любови Соболь, а также жене и дочери основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. «Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем», — заявила она.





Ранее Любовь Соболь опубликовала в Сети видеозапись, на которой запечатлено, как она настойчиво пытается взять комментарий у Маргариты Симоньян в редакции «Эха Москвы» о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о мэре Москвы Сергее Собянине. Главред RT заявила, что не готова общаться с Соболь, и попросила сотрудников радиостанции «изолировать ее, потому что ей нельзя нервничать».