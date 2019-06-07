Дуров пообещал создать аналог «Яндекс.Новостей» без политической цензуры

Предприниматель предложил начать с блока рекомендаций для пользователей после каждой прочитанной ими статьи, после чего превратить ее в агрегатор ежечасных новостей с поиском по всему миру. Кроме текстов, аналогичные рекомендации коснутся и видеозаписей, сообщил Дуров. Всем заинтересованным разработчикам «Яндекса» предприниматель пообещал достойную зарплату («выше, чем в «Яндекс» или Google») и шанс стать частью первого в истории интернета свободного агрегатора новостей.





Ранее «Яндекс» выступил за исполнение законодательства в рамках так называемого пакета Яровой, но без нарушения приватности данных клиентов компании. Так в организации отреагировали на сообщения СМИ о том, что ФСБ потребовала передать ей ключи для дешифровки информации пользователей «Яндекса».





4 июня РБК сообщало, что несколько месяцев назад ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом агентству рассказали источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. Оба источника утверждают, что за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более 10 дней. Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос «Коммерсанта» о запросе ФСБ. «Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности и в правительстве, но это не тема администрации президента», — ответил представитель Владимира Путина.





Закон, в рамках которого ФСБ запросила ключи шифрования у «Яндекса», входит в так называемый пакет Яровой. Это федеральный закон №375 от 6 июля 2016 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».





В рамках документа интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями (к ним в том числе относятся «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»), входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Закон обязывает сервисы из реестра ОРИ в случае поступившего запроса из ФСБ передать спецслужбе «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети Интернет».