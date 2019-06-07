Дуров пообещал создать аналог «Яндекс.Новостей» без политической цензуры

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что собирается создать первый в мире свободный от политической цензуры агрегатор интернет-новостей, похожий по структуре на «Яндекс.Новости». Дуров заявил, что требование ФСБ к «Яндекск» предоставить правоохранителям ключи шифрования является частью тренда давления властей на российские IT-компании, и сообщил, что подобные действия калечат IT-рынок.
«На этой неделе стало известно, что власти России принуждают «Яндекс» предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей. Это продолжение тренда давления на бизнес российских IT-компаний. Достаточно вспомнить историю «ВКонтакте» с его национализацией и последующими «делами о репостах», — написал Дуров в Telegram.
По мнению российского предпринимателя, власти страны «выдавливают пользователей в иностранные ресурсы». «В итоге «Яндекс» теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из «ВКонтакте» в Instagram и YouTube. Таким образом власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной «суверенности» российского сегмента интернета под контроль США», — сообщил бизнесмен.
«В свое время мы организовали «Ноев ковчег» для лучших разработчиков «ВКонтакте», пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как «Яндекс.Новости», впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», — сообщил Дуров.
По словам предпринимателя, Telegram обладает всеми необходимыми данными и технологиями, которые позволят создать аналог «Яндекс.Новостей», но в «глобальном масштабе и без политической цензуры». «Технология моментального просмотра новостей Instant View уже позволяет просматривать новости 6000 изданий по всему миру с любого устройства, а статистика их просмотров в каждой стране позволяет алгоритмически вычислять наиболее релевантный на данный момент контент», — добавил Дуров.
Предприниматель предложил начать с блока рекомендаций для пользователей после каждой прочитанной ими статьи, после чего превратить ее в агрегатор ежечасных новостей с поиском по всему миру. Кроме текстов, аналогичные рекомендации коснутся и видеозаписей, сообщил Дуров. Всем заинтересованным разработчикам «Яндекса» предприниматель пообещал достойную зарплату («выше, чем в «Яндекс» или Google») и шанс стать частью первого в истории интернета свободного агрегатора новостей.
Ранее «Яндекс» выступил за исполнение законодательства в рамках так называемого пакета Яровой, но без нарушения приватности данных клиентов компании. Так в организации отреагировали на сообщения СМИ о том, что ФСБ потребовала передать ей ключи для дешифровки информации пользователей «Яндекса».
4 июня РБК сообщало, что несколько месяцев назад ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом агентству рассказали источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. Оба источника утверждают, что за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более 10 дней. Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос «Коммерсанта» о запросе ФСБ. «Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности и в правительстве, но это не тема администрации президента», — ответил представитель Владимира Путина.
Закон, в рамках которого ФСБ запросила ключи шифрования у «Яндекса», входит в так называемый пакет Яровой. Это федеральный закон №375 от 6 июля 2016 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
В рамках документа интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями (к ним в том числе относятся «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»), входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Закон обязывает сервисы из реестра ОРИ в случае поступившего запроса из ФСБ передать спецслужбе «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети Интернет».