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Организаторы ПМЭФ воздержались от комментариев по поводу приглашения Калви
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Организаторы ПМЭФ воздержались от комментариев по поводу приглашения Калви

Находящийся под домашним арестом основатель Baring Vostok не приедет на мероприятие в Петербург

Визит находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не планировался изначально — Baring Vostok не является партнером ПМЭФ-2019, а Калви не был приглашен для участия в данном мероприятии. Организаторы ПМЭФ —фонд «Росконгресс» — воздержались от комментариев по поводу приглашения Калви на мероприятие в телефонном разговоре с корреспондентом Daily Storm. Письменный запрос был направлен в «Росконгресс».


Ранее адвокат инвестора Дмитрий Савочкин говорил, что не получил ответа от следствия на просьбу позволить его клиенту поехать в Санкт-Петербург. Между тем желание видеть Калви на форуме выражали в Кремле. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. О готовности принять участие в работе мероприятия заявлял и сам основатель Baring Vostok.


Сам Путин в ходе ПМЭФ 7 июня прокомментировал дело Калви. «И бизнес, и власти должны ориентироваться на действующее законодательство, уважать закон. Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом», — подчеркнул президент. Он выразил надежду, что решение по делу бизнесмена будет справедливым.


Ранее в июне Forbes писал, что еще до своего ареста американский инвестор оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарную сессию с Путиным. «У Майкла Калви действительно бейдж премиум-уровня. Но он покупался еще до его ареста», — сообщил представитель пиар-службы Baring Vostok Денис Денисов. По словам Денисова, покупать такой бейдж — обычная практика для всех топ-менеджеров фонда. «Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным», — добавил сотрудник пиар-службы.


15 февраля Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, инвестор, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств». Бизнесмена отправили под домашний арест до 14 июля.


Адвокат: Калви не поедет на ПМЭФ

Глава фонда Baring Vostok не сможет посетить экономический форум «по независящим от него причинам» 7 июня 2019

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