В Москве задержали журналистов, выступивших в поддержку спецкора «Медузы»

В Москве возле здания управления МВД по Москве начались одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы», которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотика метилэфедрона Ивана Голунова. Как сообщают СМИ, на акцию пришли писатель Виктор Шендерович, журналисты «Новой газеты» Илья Азар, Павел Каныгин и другие. Всего на данный момент сообщается о 12 задержанных, по другим данным — о 15 .
Помощник председателя суда Александр Арбузов сообщил, что на данный момент материалы по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову не поступали. В случае их поступления заседание состоится завтра.
— главный редактор районного издания «Мох» Илья Азар
— спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин
— журналист Андрей Борзенко
— журналист Sports.ru Александр Поливанов
— публицист Виктор Шендерович
— главный редактор «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов
— журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева
— журналист Esquire Игорь Садреев
— журналист «Амурских волн» Александр Уржанов
— журналистка «Таких дел» Виктория Микиша
— публицист Анна Наринская
— журналист Александр Горбачев
Среди плакатов с требованиями выпустить Голунова была и представленная в рамке картинка с QR-кодом со статьями задержанного журналиста «Медузы».
Азар и Каныгин держали плакаты с надписью: «Журналист Иван Голунов расследовал коррупцию в мэрии Москвы и других органах власти. 6 июня ему подбросили наркотики, после чего задержали. Требую освободить Голунова!» По данным СМИ, позже всех троих, а также журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву задержала полиция, которая объяснила свои действия проверкой документов.
Пресс-служба МВД Москвы сообщила 7 мая, что из опубликованных ранее девяти фотографий, якобы сделанных в доме задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, лишь одна была действительно сделана в его квартире.
«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее в МВД заявили, что все девять снимков были сделаны в квартире Голунова. В сообщении указано, что при задержании у журналиста было обнаружено пять свертков с неизвестным веществом. В квартире у Голунова было обнаружено еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. «Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около четырех граммов». Также отмечается, что расследование взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым.
Ранее ведущая, продюсер, журналистка и общественный деятель Тина Канделаки заявила, что ни за что не поверит в виновность задержанного в Москве по подозрению в сбыте и распространении наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пока не будут представлены убедительные доказательства. В свою очередь бывший кандидат в президенты России и ведущая Ксения Собчак также отказалась верить в вину Голунова и отметила, что обвинение в сбыте наркотиков — это один из способов «заткнуть» серьезного журналиста.
Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза».
Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.