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В Москве задержали журналистов, выступивших в поддержку спецкора «Медузы»
Новости

В Москве задержали журналистов, выступивших в поддержку спецкора «Медузы»

Полиция объясняет задержания проверкой документов

В Москве возле здания управления МВД по Москве начались одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы», которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотика метилэфедрона Ивана Голунова. Как сообщают СМИ, на акцию пришли писатель Виктор Шендерович, журналисты «Новой газеты» Илья Азар, Павел Каныгин и другие. Всего на данный момент сообщается о 12 задержанных, по другим данным — о 15 .


Помощник председателя суда Александр Арбузов сообщил, что на данный момент материалы по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову не поступали. В случае их поступления заседание состоится завтра.



главный редактор районного издания «Мох» Илья Азар

спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин

журналист Андрей Борзенко

журналист Sports.ru Александр Поливанов

публицист Виктор Шендерович

главный редактор «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов

журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева

журналист Esquire Игорь Садреев

журналист «Амурских волн» Александр Уржанов

журналистка «Таких дел» Виктория Микиша

публицист Анна Наринская

— журналист Александр Горбачев




Среди плакатов с требованиями выпустить Голунова была и представленная в рамке картинка с QR-кодом со статьями задержанного журналиста «Медузы».


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Азар и Каныгин держали плакаты с надписью: «Журналист Иван Голунов расследовал коррупцию в мэрии Москвы и других органах власти. 6 июня ему подбросили наркотики, после чего задержали. Требую освободить Голунова!» По данным СМИ, позже всех троих, а также журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву задержала полиция, которая объяснила свои действия проверкой документов.




Пресс-служба МВД Москвы сообщила 7 мая, что из опубликованных ранее девяти фотографий, якобы сделанных в доме задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, лишь одна была действительно сделана в его квартире.


«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», сообщается на сайте ведомства.



Ранее в МВД заявили, что все девять снимков были сделаны в квартире Голунова. В сообщении указано, что при задержании у журналиста было обнаружено пять свертков с неизвестным веществом. В квартире у Голунова было обнаружено еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. «Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около четырех граммов». Также отмечается, что расследование взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым.



Ранее ведущая, продюсер, журналистка и общественный деятель Тина Канделаки заявила, что ни за что не поверит в виновность задержанного в Москве по подозрению в сбыте и распространении наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пока не будут представлены убедительные доказательства. В свою очередь бывший кандидат в президенты России и ведущая Ксения Собчак также отказалась верить в вину Голунова и отметила, что обвинение в сбыте наркотиков — это один из способов «заткнуть» серьезного журналиста.


Иван Голунов — журналист, специализирующийся на расследованиях, касающихся злоупотреблений властью столичными чиновниками. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза».


Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено «черным кредиторам» — микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил материал о работе рынка ритуальных услуг в Москве.


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