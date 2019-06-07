В Москве задержали журналистов, выступивших в поддержку спецкора «Медузы»

В Москве возле здания управления МВД по Москве начались одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы», которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотика метилэфедрона Ивана Голунова. Как сообщают СМИ, на акцию пришли писатель Виктор Шендерович, журналисты «Новой газеты» Илья Азар, Павел Каныгин и другие. Всего на данный момент сообщается о 12 задержанных, по другим данным — о 15 .





Помощник председателя суда Александр Арбузов сообщил, что на данный момент материалы по избранию меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову не поступали. В случае их поступления заседание состоится завтра.