Путин: В свое время не было никакой Украины

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал свое мнение об украинском коллеге Владимире Зеленском. Путин признал наличие у Зеленского актерского таланта, однако усомнился в том, есть ли у политика способности к управлению государством. Президент РФ также в очередной раз назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально «не было никакой Украины».





«Я считаю, что белорусы, русские и украинцы – единый народ, много раз об этом говорил. В свое время не было никакой Украины. Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины («у края») она формировалась на окраине империи. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», – заявил глава государства.





Он добавил, что перед Первой мировой войной страны, готовившиеся к конфликту с Россией, «начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать». «Ну и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность. Ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением», – заявил глава государства.





Президент России также объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах в мае 2019 года. По словам Путина, дело в том, что украинский политик называет РФ агрессором. Российский президент также добавил, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским. «Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое быть кем-то», – сказал Путин.





Президент РФ отметил, что для «государственных дел нужны другие качества», которых может не быть у актеров. «Нужен опыт определенный, знания, нужно найти главные проблемы, найти инструменты решения, собрать дееспособных людей в команду, дать им возможность принимать решения. Самое главное – иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений», – подчеркнул Путин.





«Но есть ли у него эти качества? Он себя пока никак не проявил. Мы пока видим противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Посмотрим», – резюмировал президент.





В мае 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент РФ поздравит своего украинского коллегу Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений. Так Песков отреагировал на вопрос журналиста, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, состоявшейся 20 мая.