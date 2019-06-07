Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии

Тереза Мэй 7 июня сложила с себя полномочия лидера Консервативной партии Великобритании. Об этом политик уведомила руководящий комитет партии, сообщает Reuters. Однако она продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства до тех пор, пока не выберут ее преемника. Выборы нового главы британского правительства начнутся 10 июня. Нового премьер-министра должны избрать в конце июля 2019 года.





На этот пост претендуют порядка десяти человек. Ранее британские СМИ прогнозировали, что главой правительства может стать экс-руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон. Тереза Мэй объявила о своих планах уйти в отставку 24 мая. Британский премьер расплакалась, когда делала это заявление. Мэй призналась, что причиной ухода в отставку стало то, что она не смогла решить проблему с выходом Великобритании из ЕС.





ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ