Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

Президент России Владимир Путин 7 июня в завершение пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) пожелал госпитализированной главреду RT Маргарите Симоньян всего самого наилучшего. Беременная Симоньян 6 июня была доставлена в больницу после встречи с юристом ФБК Любовью Соболь, которая настойчиво пыталась получить у главреда RT комментарий.





Модератор пленарного заседания ПМЭФ Софико Шеварднадзе, задавая последний вопрос, сообщила, что Симоньян не присутствует по известной для главы государства причине. Путин в ответ пошутил: «По известной вам причине... Она [Симоньян] беременна, а я здесь при чем?» «Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передавайте ей самые наилучшие пожелания», — сказал Путин, обращаясь в самом конце заседания к Шеварнадзе.





Ранее 7 июня беременную Симоньян выписали из больницы с диагнозом «угроза позднего выкидыша». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Симоньян, которая 6 июня пришла в студию радиостанции «Эхо Москвы», была госпитализирована вскоре после встречи с кандидатом в Мосгордуму, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь. Сотрудница ФБК пришла за полчаса до появления Симоньян, чтобы получить у нее комментарий.





Соболь, ссылалась на расследование ФБК относительно порядка выдачи льготных квартир в столице России, поинтересовалась у Симоньян, как она может прокомментировать эту информацию. По данным фонда, который возглавляет политик Алексей Навальный, жилье в Москве в обход очереди доставалось подчиненным градоначальника Собянина. Симоньян отказалась говорить с Соболь.





Симоньян после инцидента с Соболь заявила, что у нее нет претензий к радиостанции «Эхо Москвы» и ее главному редактору Алексею Венедиктову. Главред RT пожелала «крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек» Любови Соболь, а также жене и дочери основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному.