Задержанных участников акции в защиту журналиста Голунова отпустили без составления протоколов

Участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, ранее задержанных полицейскими в Москве, отпустили без составления административных протоколов. Об этом 7 июня рассказал корреспонденту Daily Storm писатель Виктор Шендерович, который принимал участие в акции возле здания столичного управления МВД на Петровке и также был отправлен в автозак. Всего было задержано 12 человек. Их доставили в ОВД «Тверское» и затем отпустили.
Шендерович рассказал Daily Storm подробности произошедшего. «Пока везли нас в автозаке, в чудесной компании, откуда-то сверху <...> решили нас отпустить, поэтому нас продержали просто час и отпустили без составления протокола. Нам обещали профилактическую беседу, но поскольку ее не было, мы снова пришли сюда. Если бы с нами провели такую беседу и сказали бы, что сюда ходить нельзя, это совсем другое дело, это полностью поменяло бы мою жизнь. Но беседу не провели, и я снова пришел требовать свободы для Ивана Голунова», — заявил он.
О том, что участников акции у здания столичного главка МВД отпустили, также написал в своем Twitter корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.
Между тем акция в поддержку Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, продолжается. К месту ее проведения у здания МВД выстроилась очередь желающих в ней поучаствовать.
О задержании Голунова стало известно ранее 7 июня. Московское управление МВД выложило на своем сайте фотографии с места обысков у задержанного корреспондента отдела расследований «Медузы». При личном досмотре у него нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, рассказали в полиции. Дома у Голунова обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.
Сам журналист утверждает, что пакеты с неизвестным веществом ему подбросили. По мнению коллег Голунова, его преследуют за журналистскую деятельность. В защиту задержанного корреспондента уже высказались Ксения Собчак и Тина Канделаки.