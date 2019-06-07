Задержанных участников акции в защиту журналиста Голунова отпустили без составления протоколов

Шендерович рассказал Daily Storm подробности произошедшего. «Пока везли нас в автозаке, в чудесной компании, откуда-то сверху <...> решили нас отпустить, поэтому нас продержали просто час и отпустили без составления протокола. Нам обещали профилактическую беседу, но поскольку ее не было, мы снова пришли сюда. Если бы с нами провели такую беседу и сказали бы, что сюда ходить нельзя, это совсем другое дело, это полностью поменяло бы мою жизнь. Но беседу не провели, и я снова пришел требовать свободы для Ивана Голунова», — заявил он.





О том, что участников акции у здания столичного главка МВД отпустили, также написал в своем Twitter корреспондент «Новой газеты» Илья Азар.