Московская полиция начала проверку из-за публикации снимков «квартиры Голунова»

Ранее 7 июня в столичной полиции рассказали, что не все опубликованные на сайте ведомства фотографии были сделаны в квартире задержанного с наркотиками в Москве журналиста. По их словам, только одна фотография была сделана у него дома, остальные – в рамках расследования дела о банде, в связях с которой подозревают Голунова.





На девяти фотографиях, размещенных на сайте ведомства, видно большое количество свертков и пакетов, в которых предположительно находятся наркотические вещества, а также колбы и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков. Между тем, «Медуза» со ссылкой на близких Голунова написала, что только один снимок из всех опубликованных сделали дома у журналиста. «Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте», – говорится в материале издания.





По информации столичного главка МВД, при личном досмотре у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов. В квартире Голунова в ходе обыска обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный 6 июня корреспондент «Медузы» отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай убежден, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом.





Иван Голунов специализируется на журналистских расследованиях, связанных со злоупотреблением властью чиновниками в Москве. В его послужном списке – работа в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь». Он также несколько лет сотрудничает с интернет-изданием «Медуза».