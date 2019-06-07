«Он в очень плохом состоянии»: адвокат рассказал, что происходит с задержанным спецкором «Медузы»

«Иван больше суток не спал и не ел, он уже плохо соображает, что происходит. Он в очень плохом состоянии. Сотрудник конвойной службы запретил передать нам еду, которую Ивану отправили родственники», — сказал Джулай. 7 июня была проведена одна очная ставка с Голуновым, вторую защита попросила перенести на следующий день из-за состояния журналиста. 8 июня суд должен предъявить обвинение Голунову и избрать меру пресечения, либо же отпустить, отметил адвокат.





Джулай также поведал журналистам, какие статьи Уголовного кодекса следствие инкриминирует его подзащитному. Речь идет о пункте «г» части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) и статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ.





Адвокат также подчеркнул, что сам Голунов никогда не употреблял наркотики. Он также затруднился дать прогноз в отношении судьбы своего клиента. «Сотрудниками полиции было допущено очень много ошибок, очень много нарушений, провокаций в отношении Ивана, но мы не хотим строить никаких прогнозов, потому что мы живем в России», — резюмировал Джулай.





Ранее 7 июня стало известно, что московская полиция начала служебную проверку из-за публикации на сайте столичного главка МВД фотографий, якобы сделанных во время обыска в квартире Голунова. Оказалось, что большинство этих фото сделали в рамках расследования дела о банде, в связях с которой подозревают Голунова, пояснили в ведомстве.





Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом.