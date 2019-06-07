СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме строгого режима

В ролике можно увидеть, что в камере находится кровать с тонким синим матрасом, стеллаж и окно со шторкой. Кроме того, на видео запечатлено, как Ассанж перемещается по тюрьме, в частности, выходит в коридор. Ruptly сообщает, что журналиста снял на камеру другой заключенный, который является сторонником основателя WikiLeaks.





Временная отметка датирует видео 7 июля 2017 года, но Ruptly поясняют, что это связано с неисправностью записывающего устройства. На самом деле ролик сделан в период между переводом Ассанжа в Белмарш в апреле 2019-го и его госпитализацией в больничное отделение тюрьмы в конце мая. Ruptly отмечает, что у агентства нет данных о том, знал ли Ассанж, что его снимали на камеру.





30 мая основателя портала Wikileaks перевели в больничное отделение Белмарша из-за ухудшения здоровья и сильного снижения веса. По словам адвоката Ассанжа Пера Самуэльсона, его подзащитному было так плохо, «что с ним было невозможно вести нормальный разговор». «За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», – заявили в Wikileaks.





Основатель Wikileaks находится в Белмарше с 11 апреля. Британский суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Запрос о его экстрадиции подали Швеция и США.





24 мая Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже при публикации военных и дипломатических документов в 2010 году. Ассанжа обвиняют в пособничестве и подстрекательстве Челси Мэннинга в краже секретных файлов, а также в неосторожном разоблачении и угрозе конфиденциальным источникам на Ближнем Востоке и в Китае. Кроме того, 13 мая прокуратура Швеции возобновила предварительное расследование против основателя WikiLeaks по подозрению в изнасиловании.