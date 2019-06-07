Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Следственный комитет России (СКР) объявил о задержании восьмого подозреваемого в причастности к гибели в Подмосковье бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Семеро фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба СКР.





«В настоящее время с ним [восьмым фигурантом] проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении СКР. Из числа уже задержанных силовиками лиц одному из них вменяется убийство (105 УК РФ), остальным семерым фигурантам — хулиганство (213 УК РФ), добавили в ведомстве.





«Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь», — рассказали представители СКР. В ведомстве заверили, что ни один фигурант данного дела не уйдет от уголовной ответственности.





Ранее в июне стало известно, что Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве Белянкина. По версии следствия, именно он нанес смертельный ножевой удар бывшему спецназовцу. Ходжанян не признал свою вину. Кроме того, суд отправил под стражу граждан Армении Саака Саакяна и Нарека Степаняна, а также гражданина РФ Сурена Маркосяна.





Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Белянкин был убит 1 июня в массовой драке под Красногорском в Подмосковье. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. Однако в ходе стычки Белянкин сам был смертельно ранен ножом. В конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек, сообщал ранее СКР. По словам отца убитого экс-военного, большинство фигурантов дела уехали в Армению.