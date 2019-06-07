МВД: В квартире журналиста Голунова найден кокаин

Эксперты выяснили, что вещество, найденное при обыске в квартире задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве, оказалось кокаином. Во время задержания у корреспондента при себе был наркотик метилэфедрон, сообщает столичное управление МВД России.





«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше пяти граммов», — говорится в сообщении пресс-службы московского главка.





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