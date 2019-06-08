Российские футбольные клубы могут исключить из нового формата Лиги чемпионов

Российские футбольные клубы могут быть почти полностью исключены из нового формата Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в интервью газете «Известия» заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо. По его словам, существует риск того, что получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения в национальных первенствах будет разрушена.





«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», — сказал Даниэль Серехидо в интервью.





Представитель испанского первенства отметил, что УЕФА представил схему нового формата проведения Лиги чемпионов, в которой будут участвовать 32 футбольных клуба. «Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для «крупных» клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше», — добавил он.





Серехидо уточнил, что новая схема приведет к подорожанию трансляций Лиги чемпионов, а «национальных первенств, соответственно, подешевеет». «И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», — предположил он.





Беспокойство Серехидо вызывает тот факт, что создание закрытой Лиги чемпионов только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. «По мере того как все больше телевизионных денег уйдет от национальных соревнований для финансирования Лиги чемпионов, еще больше будут страдать внутренние первенства. Кроме того, более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет Лиге чемпионов, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона», — посетовал испанский спортивный чиновник.





Идея проведения Лиги чемпионов по новой схеме принадлежит президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли. Ее поддержал глава УЕФА Александр Чеферин. По данным СМИ, с 2024 года в европейском первенстве планируется оставить 32 клуба, из них 24 будут постоянными участниками, а остальные восемь будут отбираться ежегодно. При этом остается неясным, как будут отбираться клубы для участия в обновленном турнире. В соответствии с нынешним рейтингом УЕФА следом за первой пятеркой (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) идут Россия, Португалия и Бельгия.