Борисов назвал катастрофу SSJ 100 в Шереметьево экстраординарным случаем

Произошедшая 5 мая в аэропорту Шереметьево катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 — это «экстраординарный случай», заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов. Он также раскритиковал информационную борьбу между авиакомпанией «Аэрофлот» и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) из-за аварии SSJ 100, в результате которой погиб 41 человек.





«У него [SSJ 100] очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может», — заявил Борисов на полях Петербургского международного экономического форума.





Вице-премьер подчеркнул, что претензии к самолету отсутствуют и нет никаких подтверждений тому, что катастрофа в Шереметьево произошла из-за ненадлежащего состояния воздушного судна. «Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово», — сказал он.





По словам Борисова, нужно дождаться выводов комиссии, а начавшаяся между «Аэрофлотом» и ОАК информационная борьба «никому не нужна». При этом он отметил, что не хотел бы «вешать вину на пилотов».





Самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск 5 мая около 18:00 мск. Сделав несколько кругов над Московской областью он резко пошел на снижение. Около 18:40 воздушное судно совершило аварийную посадку, во время которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Еще десять пострадали, получив ожоги дыхательных путей и тела, а также отравление дымом и ушибы. После катастрофы в аэропорту Шереметьево несколько рейсов Superjet задержали и отменили.