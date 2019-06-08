Орешкин рассказал об обсуждении создания единой валюты России и Белоруссии

Возможность создания единой валюты России и Белоруссии в рамках союзного договора обсуждается. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что идет детальное обсуждение необходимости такого шага и сроков реализации.





«Вы говорили про единую валюту [России и Белоруссии] — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — сказал Орешкин и добавил, что идет детальное обсуждение каждого пункта соглашения, за пределы которого стороны не выходят.





«Вопрос единых валют — это вопрос центральных банков. Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов», — подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.





Белорусский министр торговли, в свою очередь, отметил, что при углублении экономической интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт, включая введение единой валюты. «Это будет пакетная история и пакетное соглашение... В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта», — уточнил Крутой.





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта в рамках «Большого разговора» заявил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты. При этом он отметил, что это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. По его словам, россияне готовы к объединению, однако белорусы предпочитают «жить в своих квартирах». Президент РФ Владимир Путин никогда на переговорах с Лукашенко не высказывал идей о необходимости вхождения Белоруссии в состав России, отметил белорусский лидер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии на единую валюту нет, однако тема должна обсуждаться.