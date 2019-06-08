Спецкору «Медузы» предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, журналисту вменяют статьи 30 и 228.1 УК РФ, наказание по последней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.





«Голунов Иван Валентинович совершил покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам...», — говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого спецкора «Медузы».