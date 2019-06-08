Спецкору «Медузы» предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, журналисту вменяют статьи 30 и 228.1 УК РФ, наказание по последней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«Голунов Иван Валентинович совершил покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам...», — говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого спецкора «Медузы».
Следствие предъявило Голунову обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»), отмечается в постановлении.
Как следует из постановления, при досмотре в рюкзаке у журналиста было обнаружено и изъято два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства три свертка с веществом, содержащим кокаин, общей массой 5,42 граммов.
Позднее Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции. «Приехавшую «скорую» следователь к нему не пускает», — добавил адвокат.
Журналист «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у журналиста нашли наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Сам задержанный отрицает обвинения в сбыте наркотиков. Адвокат выразил уверенность, что его подзащитному подбросили пакет с запрещенным веществом.