Кудрин рассказал о рецептах борьбы с жесткой и триллионной коррупцией в России

Справиться с «жестокой, тайной, миллиардной, триллионной» коррупцией в России позволит внедрение лучших мировых практик по открытости государственных государственной власти. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что возглавляемый контролирующий орган станет «аудитором открытости министерств и ведомств».





«У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», — заявил Кудрин.





По его мнению, чтобы побороть в стране коррупцию нужно предпринять три шага. Первым из них должно стать обеспечение полноты и достоверности баз данных, которые предоставляют министерства и ведомства. «Сегодня министерства не выполняют законодательство по открытости», — отметил Кудрин.

Аудитором открытости исполнительной власти станет Счетная палата, заверил он и добавил, что будет проведена проверка качества баз данных, с которыми, по его мнению, иногда «невозможно работать».





В качестве второго шага Кудрин предлагает писать «понятным языком» все законы и законопроекты. «Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию. Сейчас это практически прекращено», — добавил он.





«Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы», — сказал глава Счетной палаты.





Ранее Кудрин предложил ввести для правоохранителей ключевые показатели эффективности (KPI), которые бы отражали вклад силовиков в рост экономики России. По словам экономиста, силовые структуры должны разделять ответственность за действия, которые могут влиять на развитие страны. Он напомнил, что больше половины предпринимателей в стране не доверяют ее судебной системе, а больше трети — не считают ее независимой и объективной.